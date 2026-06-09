Tomás Zambrano recibe reconocimiento por su respaldo y contribución a la labor policial

Tegucigalpa, Honduras.- En una ceremonia marcada por los ascensos, condecoraciones y el reconocimiento a la labor policíal, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, recibió este martes-9 de junio- una distinción especial por su apoyo al fortalecimiento de la Policía Nacional de Honduras.
La mención fue entregada durante la celebración del Día del Policía Hondureño, realizado en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (Anapo), en el departamento de La Paz.
Zambrano recibió el reconocimiento “Gerzón Onán Velásquez Aguilera”, una distinción otorgada por su respaldo a las iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de la Policía Nacional.
Durante el evento, más de 500 miembros de la Policía Nacional ascendieron al grado inmediato superior, en reconocimiento a su desempeño, compromiso y años de servicio dentro de la institución.
Además de los ascensos, las autoridades entregaron condecoraciones y reconocimientos especiales a policías que han destacado por su profesionalismo y dedicación en el cumplimiento de sus funciones.
La actividad reunió a las principales autoridades del país, entre ellas el presidente de la República, Nasry Asfura; el ministro de Seguridad, Gerzón Onán Velásquez Aguilera; representantes del Gabinete de Gobierno, altos mandos policiales y funcionarios de distintas instituciones estatales.
La ceremonia también incluyó un reconocimiento a los hombres y mujeres de la institución policial, destacando su labor diaria en tareas de prevención, protección y seguridad en todo el país.