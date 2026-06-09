Tomás Zambrano recibe reconocimiento por su respaldo y contribución a la labor policial

Tegucigalpa, Honduras.- En una ceremonia marcada por los ascensos, condecoraciones y el reconocimiento a la labor policíal​​​​​, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, recibió este martes-9 de junio- una distinción especial por su apoyo al fortalecimiento de la Policía Nacional de Honduras.

La mención fue entregada durante la celebración del Día del Policía Hondureño, realizado en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (Anapo), en el departamento de La Paz.

Zambrano recibió el reconocimiento “Gerzón Onán Velásquez Aguilera”, una distinción otorgada por su respaldo a las iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de la Policía Nacional.