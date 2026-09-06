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Crisis económica provoca el cierre de unos 100 restaurantes en Honduras en 2026

El sector restaurantero de Honduras enfrenta un complejo escenario económico que ya provocó el cierre de unos 100 negocios formalesdurante 2026

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 10:25
Crisis económica provoca el cierre de unos 100 restaurantes en Honduras en 2026

El impacto económico golpea al sector restaurantero, con unos 100 negocios cerrados en Honduras durante 2026.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El sector restaurantero de Honduras atraviesa una crisis económica marcada por la disminución en las ventas y el incremento de los costos de operación, condiciones que han provocado el cierre de alrededor de 100 establecimientos formales durante 2026.

Napoleón Murillo, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, informó que los consumidores han reducido sus visitas a restaurantes como consecuencia de la contracción económica, una fase de desaceleración en el consumo que afecta la operatividad de diversos sectores productivos y comerciales.

“Costos y disminución de ventas” son, de acuerdo con Murillo, los principales factores que actualmente afectan a la industria gastronómica hondureña, situación que ha obligado a algunos establecimientos a cerrar sus operaciones ante la dificultad de sostener sus actividades.

Entre los gastos que más han incrementado destacan los servicios de energía eléctrica y agua, a los que se suma el impacto de la crisis hídrica que atraviesa el país, obligando a muchos establecimientos a adquirir cisternas para garantizar el suministro, lo que representa un gasto adicional para los negocios.

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“Todo se ha movido, todo ha incrementado”, manifestó Murillo, quien consideró que Honduras debió prepararse con anticipación para afrontar problemas relacionados con el abastecimiento de agua, energía y comunicaciones.

El dirigente aclaró que la cifra de unos 100 restaurantes cerrados corresponde a los establecimientos formales que han podido ser contabilizados durante el presente año, aunque advirtió que los negocios informales también enfrentan una reducción en sus ventas y un aumento de los costos.

Sin embargo, señaló que las dificultades no son exclusivas de Honduras ni de la industria gastronómica, sino que forman parte de un contexto económico complejo que afecta a distintos sectores productivos a nivel mundial.

Secuelas

El cierre de los establecimientos también genera consecuencias en el mercado laboral y en la recaudación fiscal, además de afectar a los empleos indirectos y a los proveedores que forman parte de la cadena económica vinculada con la actividad de los restaurantes.

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Entre los restaurantes cuyo cierre ha sido reportado durante las últimas semanas figuran: RadioHouse-Casa Campo, Cocinando Asados, 100 Montaditos, De la Finca Angus-Comayagua, El Marinero, Pimienta Negra-San Pedro Sula, Ruby Tuesday, Rioras-Tegucigalpa, Agave Cantaritos-Plaza Los Almendros, Nicha’s Burger-Mall Premier, Juticalpa, Finca 8-Ventu e Hibriduzz Jazz House-Tegucigalpa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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