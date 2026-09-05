Empresas nacionales e internacionales evalúan rehabilitación de planta de agua potable de Nacaome

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Unidad de Gestión del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras, con el propósito de que las empresas interesadas conocieran directamente el estado de la infraestructura y los requerimientos de la obra.

Tegucigalpa, Honduras. - Empresas constructoras nacionales e internacionales visitaron la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Nacaome, Valle, para evaluar las condiciones de la infraestructura que será rehabilitada , en un proceso de contratación que busca mejorar el abastecimiento de agua potable para unas 32,000 familias.

“El propósito de esta visita es que todas las empresas interesadas conozcan directamente las condiciones de la planta y cuenten con la misma información. La transparencia y la igualdad de trato son la base de este proceso”, señaló Samayoa.

Daysi Samayoa, coordinadora de la Unidad de Gestión del Proyecto de Seguridad Hídrica de la SAG, explicó que “esta actividad también tiene como finalidad garantizar condiciones de transparencia e igualdad entre las empresas participantes”

Los representantes de las empresas recorrieron las diferentes áreas de la planta, entre ellas los sistemas de captación, pretratamiento, floculación, sedimentación y filtración, así como las instalaciones electromecánicas, eléctricas y de control que serán objeto de intervención.

La Planta de Agua Potable de Nacaome fue diseñada para tratar 72 litros de agua por segundo.

Sin embargo, el diagnóstico técnico realizado en el marco del proyecto determinó que la planta actualmente funciona de manera sostenida por encima de su capacidad de diseño.

Esa condición genera una mayor presión sobre procesos fundamentales para el tratamiento del agua, como la floculación, sedimentación y filtración, y representa un desafío para mantener la continuidad y calidad del servicio.

Por ello, el proyecto contempla una intervención integral que incluye el diseño, adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de equipos y sistemas, además de la rehabilitación de la infraestructura existente.

El objetivo es recuperar la capacidad operativa de la planta y dotarla de condiciones que permitan un funcionamiento eficiente y sostenible en el largo plazo.

La contratación se realizará bajo la modalidad de Diseño y Construcción, de acuerdo con el Libro Amarillo de FIDIC, y contempla un plazo de ejecución de 12 meses.

La participación de empresas nacionales e internacionales forma parte de un proceso abierto a la competencia, en el que la visita de campo constituye una etapa importante para que los posibles oferentes conozcan las condiciones reales del proyecto antes de presentar sus propuestas.

La documentación correspondiente se encuentra disponible en el portal HonduCompras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

La recepción y apertura pública de las propuestas está programada para el 25 de septiembre de 2026.

La rehabilitación de la PTAP representa una intervención estratégica para Nacaome, donde la infraestructura existente debe responder a una demanda que ha superado las condiciones para las que fue originalmente diseñada.

La rehabilitación de la PTAP de Nacaome forma parte del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras, ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería con financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial.

Con la intervención se busca fortalecer la infraestructura de agua potable, recuperar la capacidad de tratamiento y contribuir a que las familias de Nacaome dispongan de un servicio más continuo, seguro y sostenible.