Cinco pozos de La Satélite buscan llevar agua a entre 800 y 900 hogares

Tegucigalpa, Honduras.- Cinco pozos que permanecían fuera de servicio en la colonia La Satélite son sometidos a trabajos de rehabilitación para volver a incorporarlos al sistema de abastecimiento de agua de la capital, en medio de la crisis hídrica que afecta al Distrito Central. Los trabajos incluyen la reparación y sustitución de bombas, motores, sistemas de succión y tuberías, con el objetivo de recuperar la capacidad de producción de las fuentes. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la intención es que los cinco pozos vuelvan a operar durante las próximas semanas y puedan abastecer a unas 800 o 900 viviendas de La Satélite.

La recuperación de estas fuentes ocurre mientras los niveles de las principales represas de la capital continúan bajos y las autoridades buscan aumentar la disponibilidad de agua mediante fuentes alternativas. Los cinco pozos fueron encontrados sin utilizar y, según la Alcaldía, requerían intervenciones en distintos componentes para recuperar su funcionamiento. Entre las labores se encuentran el cambio y reparación de bombas y motores, además de trabajos en los sistemas de succión y las tuberías. La rehabilitación permitirá contar con una fuente adicional para el abastecimiento de los hogares de la zona una vez que los pozos sean incorporados nuevamente al sistema.

La crisis obliga a buscar nuevas fuentes