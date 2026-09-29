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¿Qué se sabe de la causa de la muerte de Otto Sirgo?

Cinco décadas de carrera en la televisión, el cine y el teatro precedieron a la muerte de Otto Sirgo, ocurrida este martes 29 de septiembre a los 79 años

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 17:47
¿Qué se sabe de la causa de la muerte de Otto Sirgo?

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Otto Sirgo murió a los 79 años sin que se conozca el motivo. La ANDA se limitó a expresar sus condolencias.

 Foto: Instagram

Ciudad de México, México.- Otto Sirgo, uno de los rostros más reconocibles de la telenovela mexicana durante más de cinco décadas, murió este martes 29 de septiembre a los 79 años. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento, aunque no ha trascendido el motivo.

El actor, de origen cubano y nacionalizado mexicano, dejó una trayectoria repartida entre la televisión, el cine y el teatro. El sindicato dio a conocer la noticia mediante un mensaje en redes sociales dirigido a sus allegados.

Otto Sirgo, el galán que hizo de su familia un asunto privado

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz", señaló la organización.


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Sin causa confirmada

El comunicado de la ANDA no alude a las circunstancias de la muerte ni a enfermedad alguna, y hasta ahora no existe otra versión oficial que permita atribuirla a un padecimiento concreto.

En mayo de 2025, a los 78 años, Sirgo habló en una entrevista con Televisa Espectáculos de ciertos achaques propios de su edad. Optó por reservar los detalles médicos, por lo que se desconoce qué dolencias tenía.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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