¿Qué se sabe de la causa de la muerte de Otto Sirgo?

Ciudad de México, México.- Otto Sirgo, uno de los rostros más reconocibles de la telenovela mexicana durante más de cinco décadas, murió este martes 29 de septiembre a los 79 años. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento, aunque no ha trascendido el motivo.

El actor, de origen cubano y nacionalizado mexicano, dejó una trayectoria repartida entre la televisión, el cine y el teatro. El sindicato dio a conocer la noticia mediante un mensaje en redes sociales dirigido a sus allegados.