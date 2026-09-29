Tras sufrir un accidente, ferry "Galaxy Wave" se hunde parcialmente en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- El ferry "Galaxy Wave" quedó parcialmente hundido este martes 29 de septiembre en el puerto de cabotaje de La Ceiba, luego de sufrir un accidente que provocó daños en la embarcación y obligó a poner a salvo a toda la tripulación.

La emergencia ocurrió mientras el ferry se encontraba en la zona del puerto, donde terminó completamente inmóvil y con una parte de su estructura sumergida en el agua. Todavía no se han establecido con precisión todos los daños que sufrió la embarcación, aunque el capitán explicó que el ferry habría impactado contra piedras y arena en el sector del muelle.

“Entramos en pánico, pero estamos bien, sanos todos, pegamos en una piedra seguramente y rompió el casco de la embarcación”.

“Vos sabés que este muelle está mal dragado, el yate pegó en arena y piedras, se rajó y se le metió agua de un lado y por eso se fue de lado”, relató el capitán de la embarcación a Ceibavisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras el incidente, toda la tripulación fue rescatada y trasladada hasta tierra firme, por lo que no se reportaron personas atrapadas dentro de la embarcación al momento de la emergencia. Mientras se atendía la situación, varios empleados se encargaron de recuperar el equipaje de los pasajeros que viajaban a bordo del ferry.