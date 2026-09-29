Finanzas advierte impacto de L6,600 millones por congelar impuestos a los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, estimó que congelar durante seis meses el impuesto a los combustibles tendría un impacto fiscal cercano a 6,600 millones de lempiras y advirtió que la medida requeriría ajustes dentro del Presupuesto General de la República.

De acuerdo con el titular de la Sefin, los 6,600 millones de lempiras que serían necesarios para congelar el impuesto durante seis meses tendrían que ser cubiertos con recursos del Presupuesto, al tratarse de fondos que deben ser compensados dentro de las cuentas del Estado.

“Esos 6,600 no es que estén de gratis, hay que pagarlos”, afirmó el ministro al referirse al impacto que tendría la iniciativa sobre los recursos públicos.