Embajada de Honduras en Madrid gestiona entrega de restos del monseñor Gómez

Madrid, España.- El cuerpo del monseñor Teodoro Gómez, obispo de la Diócesis de Choluteca, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del aeropuerto de Madrid y posteriormente trasladado bajo custodia al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, ubicado en Valdebebas. El traslado se realizó como parte del procedimiento establecido por las autoridades españolas luego de la muerte repentina del religioso, ocurrida mientras se encontraba en tránsito internacional rumbo a Roma para participar en la visita ad limina. Debido a las circunstancias del fallecimiento, el examen forense preliminar constituye un procedimiento obligatorio y contempla la realización de la autopsia establecida por la legislación española.

Este proceso está siendo gestionado de oficio por las autoridades españolas y permitirá determinar los procedimientos necesarios para la expedición del Certificado Médico de Defunción oficial de España.

Mientras avanzan las diligencias, la Embajada de Honduras en Madrid y la Sección Consular mantienen contacto directo con las autoridades españolas para agilizar los trámites correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las gestiones continuarán una vez que el Juzgado de Guardia autorice la entrega de los restos mortales del monseñor Teodoro Gómez

Por otra parte, los obispos que integran la delegación de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y que viajaban junto al religioso hacia Roma también se encuentran coordinando las acciones relacionadas con el traslado de los restos. En ese proceso participan además la Nunciatura Apostólica en España y el Arzobispado de Madrid, con quienes los integrantes de la delegación hondureña mantienen comunicación para dar seguimiento a los trámites. Monseñor Teodoro Gómez falleció a los 63 años durante el viaje que realizaba hacia Roma para participar en la visita ad limina, encuentro en el que los obispos de un país presentan ante el papa y los organismos de la Santa Sede la situación de sus respectivas diócesis.