Muere en Madrid monseñor Teodoro Gómez, obispo de la Diócesis de Choluteca

Madrid, España.- Este lunes 28 de septiembre se informó sobre el fallecimiento de monseñor Teodoro Gómez, obispo de la Diócesis de Choluteca, quien murió durante su viaje hacia Roma, donde tenía previsto participar en la visita ad limina. De acuerdo con la información recopilada, el religioso falleció a los 63 años de edad, al llegar a Madrid, España, antes de realizar los trámites migratorios correspondientes para continuar su viaje hacia Italia. La noticia fue recibida con profundo pesar por miembros de la comunidad católica hondureña, quienes elevaron oraciones por el eterno descanso del obispo y expresaron sus condolencias a la Diócesis de Choluteca.

A través de un comunicado, la Iglesia Inmaculada Concepción de María también lamentó la partida de monseñor Teodoro Gómez y destacó su entrega al servicio religioso y su cercanía con los fieles de la diócesis. “Con profundo dolor y tristeza nos unimos en oración ante la partida de nuestro querido Monseñor Teodoro Gómez, obispo de nuestra Diócesis de Choluteca”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Gracias por su entrega, por su servicio y por haber caminado junto a su pueblo”, manifestó la Iglesia Inmaculada Concepción de María. Asimismo, solicitaron al Padre Celestial que reciba al obispo en su Reino y le conceda el descanso eterno, mientras encomendaron su alma a la intercesión de la Virgen María. “Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, lo acompañe en este encuentro definitivo con Cristo Resucitado”, agregó el mensaje publicado tras conocerse el fallecimiento.