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Entre carrozas, música y danzas: así celebran las iglesias el Día de la Biblia

Las calles de Tegucigalpa se llenaron este domingo de color, música y mensajes de fe con las actividades organizadas por diferentes iglesias para conmemorar el Día Nacional de la Biblia.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 10:09
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