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“Sobreviví a la masacre de 2023”: exprivada de libertad relata su historia en el Día de la Biblia

Una mujer que estuvo privada de libertad compartió su testimonio durante las actividades por el Día Nacional de la Biblia, celebradas este domingo en Tegucigalpa. La expenitenciaria recordó la masacre ocurrida en 2023 en el módulo número 1, donde murieron varias privadas de libertad.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 10:09
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