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Choco Lozano recuerda su fuerte encontronazo con Pinto antes de los Juegos Olímpicos

Anthony “Choco” Lozano contó la tensa experiencia que vivió con Jorge Luis Pinto durante la preparación de la Selección Sub-23 de Honduras para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El delantero relató que el técnico lo sometió durante varios días a una exigencia física y psicológica extrema, al punto de abandonar la concentración y regresar a su casa. Finalmente, ambas partes hablaron y lograron resolver el conflicto antes del torneo.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 12:09
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