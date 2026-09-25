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El Nacional comienza a llenarse con aficionados de la H

¡La afición hondureña ya comienza a ingresar al Estadio Nacional! Con camisetas, banderas y mucha ilusión, los aficionados empiezan a tomar sus lugares para alentar a la Bicolor en el duelo ante Surinam. Poco a poco, el Nacional comienza a llenarse y el ambiente futbolero se hace sentir.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 18:43
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