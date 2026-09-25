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¿Quién gana hoy? Los aficionados apuestan por Honduras
A pocas horas del Honduras vs. Surinam, los aficionados que se acercan al Nacional comparten sus pronósticos y aseguran que la Bicolor se quedará con el triunfo.
Carlos Castellanos
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Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 17:09
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