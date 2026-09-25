  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

¿Quién es el mejor jugador de Honduras? La afición responde

La afición catracha tiene a sus favoritos y se animó a responder quién de los jugadores de la Bicolor considera que atraviesa su mejor momento. Mirá qué nombres mencionaron los aficionados.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 17:09
El Heraldo Videos