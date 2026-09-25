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¿Será esta la celebración de Dereck Moncada ante Surinam?

El delantero hondureño sorprendió durante el entrenamiento al realizar la celebración que tiene preparada para este viernes, cuando Honduras enfrente a Surinam.¿Será esta la celebración que veremos si llega el gol?

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 11:43
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