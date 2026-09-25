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¿Qué tanto ha plasmado José Francisco Molina su idea en la Selección de Honduras?

El técnico José Francisco Molina fue consultado sobre cuánto de su idea futbolística ha logrado plasmar en los jugadores de la Bicolor previo al duelo contra Surinam. Esta fue su respuesta.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 09:09
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