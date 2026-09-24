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¿Scaloni quiere continuar al frente de la Selección Argentina?

Lionel Scaloni afirmó este jueves que tiene ganas de continuar en el banquillo de la selección argentina, aunque aclaró que hay "un montón de aspectos" para conversar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.EFE

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 16:09
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