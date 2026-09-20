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Joseph Rosales rompe el silencio: obligación con Honduras, Najar y el Mundial 2030
Joseph Rosales fue el primer legionario en arribar este domingo a Honduras para incorporarse a la Selección Nacional y ponerse a las órdenes del técnico José Francisco Molina, de cara a los compromisos que la Bicolor disputará en la Liga de Naciones de Concacaf.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 12:09
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