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Atlético vence a Real Madrid; Huijsen se fue expulsado
Reencontrados Jose Mourinho y Diego Simeone doce años después, lanzado Kylian Mbappé, disponible Julián Alvarez, absolutamente vigentes Jan Oblak y Thibaut Courtois y configurados ambos equipos para competir por todo, Atlético de Madrid y Real Madrid se están enfrentando este domingo en un derbi total en el estadio Metropolitano.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 09:09
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