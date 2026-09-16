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Joao Cancelo anota golazo con Barcelona ante Racing

Joao Cancelo anota golazo con Barcelona ante Racing por LaLiga. La estrelló en el poste y luego ingresó.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 13:09
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