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Con la mira puesta en Surinam: Joseph Rosales ya está en Honduras

Joseph Rosales arribó este domingo al país y se convirtió en el primer legionario en incorporarse a la concentración de la Bicolor para los compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. El futbolista del Austin FC se mostró motivado por volver a ser convocado y habló de la importancia de asumir con responsabilidad esta nueva etapa bajo el mando de José Francisco Molina.El objetivo está claro: avanzar en la competición internacional. El primer examen será este viernes 25 de septiembre contra Surinam.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 13:02
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