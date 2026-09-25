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¿Qué piensa Surinam de Honduras? Fraser y Abena responden

El entrenador Henk Fraser y el futbolista Myenty Abena atendieron a los medios de comunicación en conferencia de prensa, donde hablaron sobre la preparación de Surinam y las expectativas de cara al partido contra Honduras.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 10:09
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