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¿Listo para Surinam? José Francisco Molina habla de Edwin Rodríguez

¿Estará disponible Edwin Rodríguez ante Surinam? José Francisco Molina habló sobre la situación del volante hondureño y reveló la decisión que se tomó de cara al importante duelo de este viernes.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 10:09
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