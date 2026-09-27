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Honduras completa primer vuelo de estimulación de lluvias mediante bombardeo de nubes
El proyecto prevé realizar alrededor de 20 vuelos durante los próximos dos o tres meses, sujetos a las condiciones meteorológicas.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 12:09
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