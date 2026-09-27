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Usuarios de iPhone recibirán pruebas de alerta del 911, anuncia Conatel

El 911 avanzará con las pruebas del sistema de alertas en dispositivos iOS, tras completar los ensayos iniciales en teléfonos Android.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 15:09
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