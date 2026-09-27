Carrozas, cantos y fe: así se desarrolla el Día Nacional de la Biblia en Tegucigalpa

Desde tempranas horas de este domingo 27 de septiembre, cientos de capitalinos se movilizan por las calles de Tegucigalpa, para conmemorar el Día Nacional de la Biblia, en una jornada marcada por desfiles, carrozas, cantos y pancartas con mensajes bíblicos. A continuación imágenes captadas por la lente de EL HERALDO.