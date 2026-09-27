Carrozas, cantos y fe: así se desarrolla el Día Nacional de la Biblia en Tegucigalpa

Desde tempranas horas de este domingo 27 de septiembre, cientos de capitalinos se movilizan por las calles de Tegucigalpa, para conmemorar el Día Nacional de la Biblia, en una jornada marcada por desfiles, carrozas, cantos y pancartas con mensajes bíblicos. A continuación imágenes captadas por la lente de EL HERALDO.
El gran desfile partió desde las cercanías del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Iglesias de la capital y grupos juveniles se dieron cita al llamado de adorar a Dios y orar por el país durante la conmemoración del Día de la Biblia.
El recorrido ha contado con la participación de bandas de guerra, grupos de danza, escuela dominical y grupos de crecimiento integrados por grandes y pequeños.
Para pastores que encabezan el gran desfile este domingo, celebrar el Día de la Biblia "es una bendición, ya que se trata de la palabra viva de Dios, un mensaje que ha transformado millones de vidas alrededor del mundo".
"Solo con el temor a Dios se evitará que se sigan aumentando los asesinatos en Honduras", agregó el pastor Rigoberto García durante la actividad.
Cabe destacar que la celebración por el Día de la Biblia, no solo se desarrolla en la capital, sino que también en otras regiones del país, con la participación de distintas comunidades religiosas que como cada año se suman a la conmemoración.
La Biblia es el libro más leído, vendido e impreso de la historia humana. Según estimaciones de Guinness World Records (Récords Mundiales Guinness) los ejemplares distribuidos de la Biblia superan los 5,000 a 7,000 millones.
El uso de la Biblia en Honduras está presente en las iglesias y algunos centros educativos del país.
El presidente del Congreso Nacional presentó una iniciativa para implementar un "Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores" a nivel educativo, desde su perspectiva, el objetivo de la moción ayudará a fortalecer la ética, cívica y espiritual de la niñez hondureña.
La conmemoración se remonta a más de tres décadas, mediante el decreto legislativo 157-87 se estableció que cada último domingo de septiembre se celebre el Día Nacional de la Biblia en Honduras.
Esa disposición convierte al país en uno de los dos únicos en Latinoamérica que festejan esta fecha bajo un decreto oficial, siendo República Dominicana el otro.
Mientras que en otras naciones la conmemoración se dio gracias a iniciativas locales o municipales, pero el respaldo legislativo nacional constituye el distintivo histórico que releva a Honduras en la región.
Es así que cada año, miles de creyentes se reúnen en las calles, con la Biblia en mano como símbolo de fe y tradición.
Mientras tanto, en Tegucigalpa y otras zonas del país, continúan los desfiles correspondientes a esta fecha especial.
Se prevé que culminará con una gran reunión en el Estadio Héctor Chochi Sosa, en el complejo de la Villa Olímpica de la capital.