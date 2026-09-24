Josué Esperanza: el policía municipal que conmovió a Honduras en el "Caso Zeus​​"​​

Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal del Distrito Central, se convirtió en una de las figuras más comentadas en redes sociales luego de su reacción durante el "Caso Zeus", perro pitbull involucrado en la muerte de un adulto mayor en la colonia Hato de Enmedio.
Esperanza llegó junto a otros elementos de la Policía Municipal hasta el lugar donde permanecía el animal para realizar su aseguramiento y posterior traslado a un sitio bajo resguardo mientras avanzaban las investigaciones. Finalmente, la causa de muerte fue por una mordeduras accidental del perro, informó este jueves 24 de septiembre el Ministerio Público.
Durante el procedimiento, el funcionario se mostró visiblemente conmovido y explicó posteriormente que la razón de su reacción estaba relacionada con una experiencia personal, ya que él también tiene un perro llamado Zeus.
De acuerdo con lo publicado por Esperanza en sus redes sociales, su mascota es de la misma raza y tiene prácticamente el mismo color que el animal involucrado en el caso del Hato de Enmedio. “Yo también tengo un Zeus”, explicó el agente policial.
El subdirector relató que tiene a su Zeus desde pequeño y que lo considera parte de su familia, además de describirlo como un compañero que lo ha acompañado durante momentos difíciles de su vida.
Además, el funcionario también se refirió a la responsabilidad que implica la crianza de los animales y sostuvo que, desde su perspectiva, el comportamiento de un perro no debe atribuirse únicamente a su raza. “Si la raza fuera el problema, todos los perros de raza pitbull atacarían a los seres humanos, y sabemos que no es así”, expresó.
Además de su papel en el "Caso Zeus", Esperanza ocupa el cargo de subdirector de la Policía Municipal del Distrito Central, dependencia encargada de desarrollar diferentes labores de seguridad, ordenamiento y apoyo a la ciudadanía en la capital.
En febrero de 2024, cuando se desempeñaba como portavoz de la Policía Municipal, Esperanza participó en la graduación de 43 nuevos agentes de la institución y destacó la importancia de la capacitación en derechos humanos, ética profesional, defensa personal, primeros auxilios, manejo de armas y legislación municipal.
Ya en 2026 y bajo el título de subdirector, Esperanza ha participado en acciones relacionadas con el fortalecimiento de la Policía Municipal y la presencia de agentes en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
Su nombre volvió a cobrar notoriedad esta semana debido al "Caso Zeus", aunque en esta ocasión no fue únicamente por su función como autoridad municipal, sino por la reacción que tuvo al encontrarse con un perro que le recordó a su propia familia.