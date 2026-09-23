Denuncias no evitaron caída de árbol que dañó cuatro vehículos en la Kennedy

Un enorme árbol cayó sobre varios vehículos durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre en el sector 1 de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, dejando al menos cuatro automóviles dañados.
El incidente ocurrió cerca del Estadio Emilio Larach, donde las fuertes lluvias registradas durante la madrugada habrían debilitado la estructura del árbol hasta provocar que cediera y se desplomara de manera repentina sobre los vehículos que permanecían estacionados en el sector.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar labores para retirar los troncos que quedaron sobre los automóviles afectados.
Entre los vehículos dañados se encuentra una camioneta de color blanco que sufrió afectaciones considerables en la parte frontal, el vidrio delantero, los vidrios de las puertas y otras áreas de su estructura.
Otro de los automóviles afectados es una camioneta tipo pick-up de color rojo, cuyo techo, parte de la paila y otras zonas resultaron dañadas tras la caída del árbol.
Los daños materiales son considerables para los propietarios de los vehículos, quienes deberán realizar trabajos de reparación y restauración con dinero de sus propios bolsillos.
Pese a la magnitud del incidente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque los vecinos aseguraron que vivieron momentos de angustia debido al temor de que el árbol pudiera caer sobre sus viviendas.
“Estábamos dormidos y escuchamos el estruendo del árbol cayéndose”, relató uno de los residentes, quien explicó que la principal preocupación era que el árbol terminara sobre las casas y afectara a sus familiares.
Los residentes señalaron que en reiteradas ocasiones habían denunciado ante la Alcaldía, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Cuerpo de Bomberos el riesgo que representaban algunos árboles de la zona.
Según los vecinos, pese a las denuncias realizadas anteriormente, las instituciones se habrían "tirado la pelota entre ellos" y no se concretaron acciones para retirar el árbol antes de que ocurriera el incidente.