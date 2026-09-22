Top 7 de lugares para disfrutar en Tegucigalpa y alrededores esta Semana Morazánica 2026

Entre las alternativas para disfrutar de la Semana Morazánica 2026 destacan lugares como El Picacho, el Cerro Juana Laínez, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas, Ojojona y el Parque Aurora, destinos que combinan naturaleza, recreación, historia y espacios para pasar el día.
1. Parque El Picacho: Es una de las opciones más conocidas para disfrutar en familia dentro de Tegucigalpa. El parque cuenta con áreas verdes, miradores, jardín botánico, espacios familiares y diferentes atracciones, además de las vistas panorámicas de la capital.
El sitio también permite realizar actividades al aire libre y cuenta con áreas destinadas para compartir en familia. Puedes ir en horarios 8: 00 a. m. a 10:00 p. m.
2. Cerro Juana Laínez: Es otra alternativa dentro de la capital para quienes buscan caminar, hacer ejercicio y disfrutar de espacios al aire libre.
El lugar cuenta con senderos, áreas de descanso y el Monumento a la Paz, además de vistas hacia diferentes sectores de Tegucigalpa. Es una opción para quienes prefieren un plan de naturaleza sin salir del Distrito Central.
3. Santa Lucía: A unos minutos de Tegucigalpa se encuentra Santa Lucía, municipio conocido por su clima fresco, calles empedradas, restaurantes y la tradicional laguna.
El lugar ofrece un ambiente diferente al de la capital y es una alternativa para pasar varias horas recorriendo el centro y sus alrededores.
4. Valle de Ángeles: Ubicado a unos 22 kilómetros de Tegucigalpa, es otra de las opciones para una escapada familiar durante el feriado. El municipio destaca por su arquitectura, clima fresco, espacios naturales, restaurantes y comercios de artesanías hondureñas.
El recorrido puede comenzar en el parque central y continuar por las calles del municipio, donde los visitantes encuentran tiendas de artesanías y alimentos.
5. Cantarranas: Se ha convertido en uno de los destinos más llamativos para quienes buscan fotografías, arte y cultura.
El municipio es conocido por sus murales y esculturas distribuidos en diferentes calles y espacios públicos, por lo que recorrer su centro se convierte en una especie de museo al aire libre.
6. Ojojona: Es una alternativa para quienes prefieren combinar turismo cultural, historia y artesanías. El municipio se encuentra aproximadamente a 34 kilómetros de Tegucigalpa y conserva un centro histórico con edificaciones patrimoniales.
Durante el recorrido se pueden conocer sus calles y construcciones antiguas, visitar talleres de artesanía y acercarse a algunos de sus miradores.
7. Parque Aurora: En Zambrano, a pocos kilómetros de Tegucigalpa por la carretera CA-5, se encuentra el Parque Aurora, un espacio recreativo rodeado de áreas verdes, pinos y lagunas.
El parque ofrece espacios para picnic, juegos infantiles, caminatas y actividades en sus lagunas, por lo que puede convertirse en una opción para pasar buena parte del día.