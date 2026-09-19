¡Alerta en Tegucigalpa! Fuertes lluvias dejan inundaciones y calles bloqueadas

Las intensas lluvias registradas durante la noche de este sábado 19 de septiembre provocaron inundaciones, acumulaciones de agua y complicaciones para la circulación vehicular y peatonal en distintos sectores de Tegucigalpa.
En la colonia Kennedy, la acumulación de agua convirtió nuevamente la calle del comercio en una zona de difícil tránsito, mientras una alcantarilla colapsó y el agua cubrió parte de un paso peatonal.
Asimismo, el anillo periférico presentó fuertes complicaciones a la altura de El Sauce, donde las precipitaciones generaron congestionamiento y dificultaron el desplazamiento de los conductores.
De igual forma, en el tramo de bajada hacia Loarque se formó una gran laguna de agua que redujo la circulación vehicular y obligó a los conductores a extremar las medidas de precaución.
Por otra parte, vecinos de La Joya reportaron la explosión de un transformador ubicado en la calle principal, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas por este incidente.
Además, un alud de tierra provocó la interrupción del paso en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, sumándose a las distintas afectaciones ocasionadas por las lluvias en la capital.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar circular por calles que presenten acumulaciones de agua.
Además, se pide a la población mantenerse alejada de cables, transformadores o instalaciones eléctricas que hayan resultado dañadas por las lluvias, así como permanecer atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia.
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que las lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que no se descartan nuevas inundaciones, deslizamientos y afectaciones relacionadas con el sistema eléctrico.
El Sistema de Emergencias Nacional informó, mediante sus cámaras de videovigilancia, sobre inundaciones en diferentes sectores de la capital y recomendó a la población comunicarse al 911 ante cualquier eventualidad.