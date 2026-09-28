Reconocido futbolista sale del vicio del alcohol e impacta con su nueva vida: Esta es su actualidad

Reconocido futbolista había caído en las garras del alcohol y causó preocupación en sus seguidores. Ahora logró salir de los vicios y esta es su nueva vida.
Wayne Rooney es una de las máximas leyendas en la historia del Manchester United. El exdelantero inglés dejó una huella imborrable durante sus 13 temporadas en Old Trafford (2004-2017), consolidándose como un ídolo indiscutido y uno de los futbolistas más dominantes de la época dorada dirigida por Sir Alex Ferguson.
Se trata del máximo goleador histórico de los 'Red Devils'.Superó al mítico Sir Bobby Charlton al anotar 253 goles en 559 partidos oficiales, un récord que todavía se mantiene vigente. Conquistó un total de 16 títulos, incluyendo 5 Premier Leagues, 1 Champions League (2008), 1 Europa League y 1 Mundial de Clubes.
Más allá de sus números, Rooney destacó por su agresividad, sacrificio defensivo y capacidad para jugar en cualquier posición del ataque (como delantero, extremo o mediapunta) según lo necesitaba el equipo. Durante aquella época lideraba el tridente ofensivo con el argentino Carlos Tévez y el portugués Cristiano Ronaldo.
Se retiró como futbolista profesional en enero de 2021. Tras dejar el United en 2017, tuvo un breve regreso al Everton, una etapa en la MLS con el DC United y luego recaló en el Derby County inglés. Fue en este último club donde colgó las botas a los 35 años para vestirse inmediatamente con el traje de DT a tiempo completo
Una vez retirado de las canchas, la drástica disminución de actividad física, sumada a la comida rápida y el consumo de alcohol, le provocaron un evidente aumento de peso que fue blanco de muchas críticas hasta de los propios hinchas del United.
Rooney confesó que desde sus 20 años arrastró serios problemas con la bebida. En su etapa como futbolista, la fuerte disciplina impuesta por Six Alex Ferguson, entrenamientos diarios y las largas horas de fútbol le ayudaban a controlarlo.
Sin embargo, tras retirarse y enfrentar la enorme presión psicológica de ser entrenador (sufriendo despidos y rachas difíciles), el alcohol se convirtió en su vía de escape definitiva, llevándolo a consumir grandes cantidades en privado hasta perder el conocimiento.
A diferencia de atletas con metabolismos naturalmente delgados como Cristiano Ronaldo, el cuerpo de Rooney siempre tuvo una complexión robusta y propensa a ganar peso con facilidad. Durante su etapa dorada en Old Trafford, admitió en su biografía que bastaba con irse una semana de vacaciones en el verano para regresar a la pretemporada con 3 o 4 kilos de más.
Cansado de las críticas sobre su físico, Rooney reapareció y mostró un impactante cambio al bajar 40 kilos. Revela que implementó una nueva alimentación, entrenamiento y el abandono del alcohol, la adicción que lo acompañó a lo largo de su carrera profesional.
También se recuperó de una operación de nariz tras años con dificultades para respirar. Las especulaciones sobre su nuevo aspecto incluyeron el uso de medicamentos inyectables para bajar de peso, pero él negó haber recurrido a esos tratamientos y sostuvo que su resultado es consecuencia de un cambio sostenido de hábitos.
"Hace poco he visto que dicen que estoy usando esa cosa del lápiz, las inyecciones. Es una lástima, porque me estoy esforzando mucho para perder peso", afirmó en una entrevista con el programa This Morning.
Rooney confiesa que dejó de beber alcohol y que buscaba sentirse mejor físicamente: "Hace tiempo que no bebo. Simplemente quería sentirme un poco mejor y estar más sano". Durante este proceso siempre estuvo apoyado de su esposa Coleen, la madre de sus cuatro hijos.
"Obviamente, los hábitos alimenticios y el entrenamiento han mejorado mucho", reconoció el inglés, que junto a su pareja presentaron en el cine Picturehouse Central (Londres) el primer episodio de la producción 'The Real Rooneys', que se basa en la vida familiar de ellos.
A diferencia de los últimos años, Wayne Rooney apareció afeitado, con el cabello más largo, un traje azul marino y una figura más delgada que la que había mostrado tras su retiro como futbolista.
"Si no fuera por mi esposa, estaría muerto", confesó en relación a su lucha contra el alcohol y la ayuda de Coleen. "He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi escape era el alcohol. Cuando tenía unos 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía, y bebía hasta desmayarme", recuerda.
Sobre la intervención nasal tuvo una razón funcional además de estética. Se sometió a la operación tras haberse roto la nariz en dos ocasiones y no poder respirar de la mejor manera. "No podía expulsar aire por un lado de la nariz, así que me la arreglé", dijo Rooney. El problema también estaba vinculado a los ronquidos que afectaban el sueño de su mujer.
Por otra parte, acerca de su nueva faceta en las pantallas: "No lo hago por dinero, el tema de la televisión; lo hago para tener un objetivo, en lugar de quedarme en casa todo el día. Existe la posibilidad de que nunca vuelva a entrenar, así que hay que mirar hacia adelante". Esto abrió las puertas a su retiro como técnico.