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El modificado 11 titular de Honduras para juego ante Jamaica en Nations League

La selección de Honduras va por el milagro ante Jamaica por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo de José Molina presenta varios cambios

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 13:46
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Edrick Menjívar - Inamovible de su puesto, cuenta con toda la confianza de Reinaldo Rueda. Luis Ortíz seguirá esperando su oportunidad.
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Cristopher Meléndez - Destacado en el partido ante Surinam, fue importante en los dos goles que marcó Honduras: en el primero, enviando el centro para Luis Palma, y en el segundo, recuperando el balón en la zona baja.
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Denil Maldonado - El capitán es uno de los fijos; deberá levantar más su nivel con respecto a lo mostrado ante Surinam.
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Luis Vega / Giancarlo Sacaza - Es uno de los cambios que pueden verse, pero todo indica que será un voto de confianza para Vega, defensor de Motagua.
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Joseph Rosales - Otro que no se mueve de su puesto. Su rendimiento no fue el mejor ante Surinam, pero para la H siempre es una garantía tenerlo.
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Kervin Arriaga - Seguirá siendo el titular de la Bicolor; el Misilito es uno de los líderes del mediocampo.
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Jorge Álvarez - Es uno de los cambios que se darían. Entraría por Alejandro Reyes, quien fue titular ante Surinam.
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Jonathan Rubio / Alenis Vargas - Es otra de las novedades que puede presentar el cuerpo técnico. Todo indica que será Rubio Toro, pero Alenis se puede meter si así lo desea el DT.
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Dereck Moncada - Ante Surinam sufrió unas molestias, pero está listo. Su gol y asistencia dan esperanza a la Bicolor ante Jamaica.
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Luis Palma - Es uno de los inamovibles en la banda izquierda; aportó una asistencia ante Surinam en el primer partido.
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Bryan Róchez - Volverá a ser el 9 de Honduras luego de su tanto ante Surinam; se confía en su olfato goleador.
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Edwin Rodríguez - Ya está recuperado y todo indica que va a tener minutos ante Jamaica. Es la mejor noticia para la Bicolor.
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Keyrol Figueroa - Estará listo por la Bicolor lo necesita, busca su primer gol oficial con la camisa nacional.
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Yio Puerto - No tuvo minutos ante Surinam y espera ante Jamaica sumar para aportar lo suyo.
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