Hombre muere apuñalado en estanco de Villa Adela; su pareja es la principal sospechosa

Tegucigalpa, Honduras.- Una discusión que comenzó al calor de los tragos entre una pareja, dejó como saldo la muerte de una persona, en un expendio de bebidas alcohólicas.
El suceso con desenlace fatal tuvo lugar en la calle principal del barrio Villa Adela, en Comayagüela, la noche del domingo.
Testigos del hecho violento relataron a la Policía Nacional (PN), que la dama y el caballero estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando de repente el hombre comenzó a agredir verbal y físicamente a la mujer.
En ese momento ella sacó un filoso puñal y le asestó varias puñaladas en el pecho y en el abdomen a su pareja, hiriéndolo de muerte.
La víctima mortal
El fallecido fue identificado como Joel Wilfredo Herrera Urbina, de 47 años de edad, oriundo del Distrito Central (DC), con domicilio en el colonia Bendeck de Comayagüela, cerca de dónde se registró la agresión.
La mujer fue capturada por elementos de policiales asigandos a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 2 (UMEP-2), quienes encontraron a la sospechosa con su camisa ensangrentada y en estado de ebriedad.
El cuerpo de Herrera Urbina fue llevado a Medicina Forense la noche del domingo y en horas de la madrugada del lunes fue entregado a sus familiares.