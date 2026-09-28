Hombre muere apuñalado en estanco de Villa Adela; su pareja es la principal sospechosa

Tegucigalpa, Honduras.- Una discusión que comenzó al calor de los tragos entre una pareja, dejó como saldo la muerte de una persona, en un expendio de bebidas alcohólicas.

El suceso con desenlace fatal tuvo lugar en la calle principal del barrio Villa Adela, en Comayagüela, la noche del domingo.

Testigos del hecho violento relataron a la Policía Nacional (PN), que la dama y el caballero estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando de repente el hombre comenzó a agredir verbal y físicamente a la mujer.

En ese momento ella sacó un filoso puñal y le asestó varias puñaladas en el pecho y en el abdomen a su pareja, hiriéndolo de muerte.