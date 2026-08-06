Capturan a mujer que mató a su esposo en la colonia Centroamérica Oeste

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó este jueves 6 de agosto a una mujer acusada de haber matado a su esposo en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. La detenida es una enfermera auxiliar de 42 años de edad, residente de la colonia mencionada, a quien se le acusa por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad.

El crimen se cometió el 21 de septiembre de 2025 en un carwash situado en el anillo periférico a cercanías de la Centroamérica Oeste. De acuerdo a las indagaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el crimen surgió producto de un pleito pasional. La mujer se encontraba departiendo con un ciudadano identificado como Ramón Ernesto Cruz, quien sería su amante. Al autolavado irrumpió el esposo de la acusada, llamado Ónix Khymberly Barahona Castellanos; este se enfrascó en una acalorada discusión. Barahona se retiró del establecimiento, pero al poco tiempo volvió con un amigo para quitarle la vida a Cruz a punta de balazos. Ante esta escena, la mujer tomó el arma que portaba su amante y procedió a dispararle a su esposo hasta asesinarlo. La mujer se dio a la fuga, obligando a un conductor de un vehículo que transitaba por la zona a trasladarla hasta la colonia Centroamérica Oeste.