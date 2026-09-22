JOH, David Chávez y otros exfuncionarios favorecidos por la justicia hondureña en 2026

En 2023, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal contra Porfirio Lobo Sosa, expresidente hondureño (2010-2014) a quien se le acusó de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por el Caso Pandora II. En esta investigación se señaló a Lobo y a otros exfuncionarios de drenar 288 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).