Semana Morazánica 2026: Estas son las actividades que puedes realizar en Amapala

Amapala, en el departamento de Valle, es uno de los destinos turísticos más representativos de la zona sur de Honduras y una opción para quienes buscan combinar playas, naturaleza, gastronomía, historia y actividades al aire libre durante sus vacaciones de la Semana Morazánica.
Ubicada en la Isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca, esta localidad ofrece a sus visitantes diferentes alternativas para disfrutar del paisaje del Pacífico hondureño, desde recorridos por sus playas hasta paseos en lancha, caminatas y experiencias relacionadas con la cultura y la gastronomía de la zona.
Uno de los principales atractivos de Amapala son sus playas, entre las que destacan: Playa Grande, Playa Negra, Playa El Burro y Playa El Zapote.
Playa Grande es uno de los puntos más conocidos de Amapala y destaca por su extensión y por el paisaje que ofrece frente al Golfo de Fonseca. El sitio es una alternativa para quienes desean pasar el día junto al mar, relajarse, caminar por la arena y disfrutar de los atardeceres característicos de la zona sur de Honduras.
Playa Negra es otro de los sitios que forman parte del recorrido turístico por Amapala y sobresale por su arena de origen volcánico, permitiendo disfrutar del mar y paisaje costero, además de convertirse en uno de los puntos desde donde los visitantes pueden apreciar los atardeceres sobre el Pacífico.
Playa El Burro es uno de los lugares a los que llegan las lanchas que transportan visitantes desde el sector de Coyolito y funciona como uno de los puntos de acceso a las experiencias turísticas de la isla. Desde este lugar los visitantes pueden continuar su recorrido por Amapala y trasladarse hacia otros sitios de interés mediante transporte local.
Playa El Zapote ofrece un paisaje diferente al de las playas de arena oscura que predominan en la isla, ya que se caracteriza por su arena blanca y sus aguas cristalinas.
Más allá de las playas, una de las actividades que permite conocer la riqueza natural de Amapala son los recorridos en lancha por el Golfo de Fonseca.
Los visitantes pueden realizar excursiones marítimas para conocer islas cercanas como Isla Zacate Grande, Isla Exposición y otros puntos de interés, además de observar el paisaje costero y, dependiendo del recorrido, practicar pesca artesanal o disfrutar del avistamiento de aves.
Para quienes prefieren una actividad de aventura, Amapala también ofrece la posibilidad de realizar caminatas por las zonas elevadas de la Isla del Tigre. El ascenso permite llegar a puntos desde donde se obtienen vistas panorámicas del Golfo de Fonseca y del entorno de la isla, por lo que es una alternativa para quienes desean combinar senderismo y naturaleza durante su visita.
El recorrido por Amapala no tiene que limitarse a las playas, ya que el centro de la localidad ofrece espacios para caminar y conocer parte de la identidad histórica de la isla.
El malecón, el muelle y el denominado paseo de las sombrillas forman parte de los sitios que pueden visitarse para tomar fotografías, descansar y disfrutar del ambiente de la comunidad, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
La gastronomía es otro de los atractivos de Amapala, especialmente por su relación con la pesca. Entre las opciones que pueden encontrar los visitantes están el pescado frito, ceviches, curiles, camarones y sopas marineras, además de otros platillos preparados por los establecimientos y comedores de la zona.
Así, Amapala ofrece mucho más que un día de playa, pues la isla reúne paisajes volcánicos, recorridos marítimos, miradores, gastronomía, espacios históricos y actividades de contacto con la naturaleza, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan conocer diferentes facetas del Pacífico hondureño.