Semana Morazánica 2026: Estas son las actividades que puedes realizar en Amapala

Para quienes prefieren una actividad de aventura, Amapala también ofrece la posibilidad de realizar caminatas por las zonas elevadas de la Isla del Tigre. El ascenso permite llegar a puntos desde donde se obtienen vistas panorámicas del Golfo de Fonseca y del entorno de la isla, por lo que es una alternativa para quienes desean combinar senderismo y naturaleza durante su visita.