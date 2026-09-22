Debate entre Roberto Lagos y Edwin Araque: cifras ciertas y afirmaciones sin evidencia

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, y el expresidente de la institución Edwin Araque (2009) debatieron el martes 22 de septiembre de 2026 en el foro televisivo Frente a Frente sobre la inflación, la política monetaria y la situación económica del país. Durante el intercambio, ambos citaron cifras sobre la inflación de los últimos años, los ajustes a la Tasa de Política Monetaria (TPM), las tasas de interés, la balanza de pagos, el flujo de divisas y los créditos otorgados por el BCH al Gobierno, entre otros asuntos. EH Verifica contrastó sus principales afirmaciones verificables con estadísticas, memorias e informes del Banco Central, además de documentos de otras instituciones. Los datos respaldan algunas afirmaciones. Otras contienen imprecisiones, necesitan contexto o no pudieron corroborarse con las fuentes consultadas. A continuación, el equipo de fact-checking de EL HERALDO presenta las afirmaciones verificadas: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

" 1. Edwin Araque: “Nunca llegó a 6% (la inflación)” Falso

La inflación interanual sí superó el 6%, según los registros históricos del Banco Central de Honduras (BCH) . En enero de 2022 se situó en 6.18% y siguió aumentando: llegó a 8.35% en abril, superó el 10% en junio y alcanzó 10.86% en julio, el máximo de ese año. En diciembre cerró en 9.80%. También hubo registros superiores al 6% en 2023. El BCH reportó 8.93% en enero, 9.80% en febrero, 9.05% en marzo, 7.44% en abril, 6.58% en mayo y 6.13% en septiembre. Por tanto, los datos oficiales contradicen la afirmación de que la inflación interanual nunca llegó al 6%.

" 2. Edwin Araque: “Usted (Roberto Lagos) en ocho meses tiene más de 6% (de inflación)” Verdad a medias

La inflación interanual se situó en 6.20% en agosto de 2026, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCH. Este indicador compara los precios de ese mes con los de agosto de 2025. La cifra superó el 5.58% registrado en julio de 2026 y el límite superior del rango de tolerancia establecido por el BCH para ese año: una meta de 4%, con un margen de ±1 punto porcentual. Sin embargo, 6.20% no fue el aumento acumulado durante los primeros ocho meses de 2026. Entre enero y agosto, la inflación acumulada fue de 4.78%. Así, la afirmación coincide con el dato interanual de agosto, pero puede inducir a pensar que los precios subieron más de 6% exclusivamente entre enero y agosto de 2026.

" 3. Edwin Araque: “Los bancos automáticamente van a empezar a subir la tasa de interés” Verdad a medias

En septiembre de 2026, el BCH elevó la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 5.75% a 6%. Un aumento de este indicador puede influir en las tasas del sistema financiero y, con el tiempo, en el costo de los préstamos. Existe un antecedente de ese traslado. Después de que el BCH aumentó la TPM de 3% a 5.75% en 2024, la tasa promedio de los nuevos préstamos en moneda nacional pasó de 12.88% el 5 de agosto a 15.16% el 15 de noviembre de ese año, según datos del Banco Central. No obstante, el aumento de las tasas bancarias no es automático ni necesariamente igual para todos los créditos. El BCH explica que sus decisiones influyen en las condiciones financieras mediante distintos mecanismos y con cierto rezago. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) también señaló, tras el ajuste de septiembre, que las tasas bancarias no necesariamente subirían en la misma proporción que la TPM. Araque describe un efecto posible del aumento de la TPM, pero los datos no respaldan que los bancos vayan a subir sus tasas automáticamente.

" 4. Edwin Araque: “(Honduras) tiene un superávit en balanza de pagos” Sin evidencia

Los datos del BCH muestran un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos al cierre de 2025: 935.7 millones de dólares, equivalentes al 2.4% del PIB. La cuenta de capital también registró un saldo positivo de 427.4 millones de dólares. Estos resultados respaldan que dos componentes de la balanza de pagos fueron superavitarios en 2025. Sin embargo, no bastan por sí solos para establecer el resultado global de la balanza de pagos ni su situación al momento del debate, en septiembre de 2026. El Programa Monetario 2026-2027 describe una posición externa fortalecida y una acumulación de reservas internacionales durante el período que examina. No obstante, el documento se elaboró con información disponible al 20 de abril de 2026. Para calificar la afirmación de Araque tal como fue formulada hace falta precisar el indicador al que se refería y consultar su resultado más reciente.

" 5. Edwin Araque: “(Honduras) tiene una ganancia cambiaria entre ingresos y egresos de divisas” Sin evidencia

El BCH documentó una brecha positiva entre los ingresos y egresos de divisas del sector privado durante 2025 y el período de 2026 examinado en su Programa Monetario 2026-2027 . La institución relacionó ese resultado con el ingreso de remesas y divisas por exportaciones, particularmente de café, y con la acumulación de reservas internacionales. Ese hallazgo se aproxima a la idea expresada por Araque. Sin embargo, “ganancia cambiaria” no es el término que utiliza el BCH para describir la diferencia entre entradas y salidas de divisas; en contabilidad y finanzas puede tener otro significado. Además, el Programa Monetario se elaboró con información disponible al 20 de abril de 2026, por lo que no permite establecer, por sí solo, el saldo de esa brecha al momento del debate, el 22 de septiembre. Sin precisar el período y el indicador al que aludía Araque, la afirmación no puede calificarse como verdadera en los términos en que fue expresada.

" 6. Roberto Lagos: “Parte de la inflación estructural en el país es debido a las medidas tomadas de expansión monetaria de 40,000 millones de lempiras de forma inorgánica” Sin evidencia

Los documentos del BCH registran créditos al Gobierno Central y un aumento de los agregados monetarios durante 2022. Sin embargo, las fuentes consultadas no identifican una operación específica de 40,000 millones de lempiras bajo la denominación utilizada por Lagos ni cuantifican su efecto sobre la inflación estructural. La Memoria Anual 2022 registra cuatro créditos al Gobierno: dos de 11,836 millones de lempiras cada uno, uno equivalente a $336 millones —7,986.7 millones de lempiras— y otro de $1,000 millones, contabilizado en 24,597.8 millones de lempiras. En conjunto sumaron alrededor de 56,256.5 millones de lempiras. Los dos créditos de 11,836 millones fueron cancelados durante 2022, según el Programa Monetario 2023-2024. La misma memoria indica que el dinero en sentido amplio (M3) aumentó en 65,298.4 millones de lempiras durante 2022, un crecimiento del 13%. Estas cifras confirman operaciones de financiamiento y un aumento del M3, pero no demuestran que 40,000 millones de lempiras de expansión monetaria hayan causado parte de la inflación estructural. Para verificar esa relación se necesita el cálculo o estudio técnico en que Lagos sustenta tanto el monto como su efecto sobre los precios.

" 7. Roberto Lagos: “En el año 2022 la inflación sobrepasó el 10%” Verdadero

La inflación interanual superó el 10% durante seis meses de 2022, de acuerdo con los registros del BCH . En junio alcanzó 10.22% y en julio llegó a 10.86%, su nivel más alto de ese año. Permaneció por encima del 10% entre agosto y noviembre: registró 10.40%, 10.04%, 10.18% y 10.44%, respectivamente. En diciembre bajó a 9.80%. Por tanto, la cifra mencionada por Lagos está respaldada por las estadísticas oficiales.

" 8. Roberto Lagos: “Las medidas tardías que aplicaron se trasladaron en 275 puntos básicos” Verdadero

El BCH aumentó la Tasa de Política Monetaria (TPM) dos veces en 2024. El 5 de agosto la elevó de 3% a 4%, un ajuste de 100 puntos básicos. El 28 de octubre la incrementó de 4% a 5.75%, otros 175 puntos básicos. La suma de ambos movimientos fue de 275 puntos básicos, equivalentes a 2.75 puntos porcentuales, como reflejan los registros de la TPM . La cifra es correcta en cuanto a la cifra. En cambio, llamar “tardías” a esas decisiones supone una valoración sobre cuándo debieron adoptarse; el registro de las tasas, por sí solo, no permite comprobarla

" 9. Roberto Lagos: “Esta medida (de 2026) es (de) 25 puntos básicos” Verdadero

El BCH anunció el 18 de septiembre de 2026 un aumento de la TPM de 5.75% a 6%, que entró en vigor el 21 de septiembre. La diferencia es de 0.25 puntos porcentuales, equivalentes a 25 puntos básicos. Por tanto, el dato citado por Lagos coincide con el ajuste aprobado por el Banco Central.

" 10. Roberto Lagos: “La transmisión de la política monetaria toma de 6 a 9 meses” Sin evidencia

La transmisión de la política monetaria es el proceso por el cual las decisiones del Banco Central pueden influir en las tasas de interés, el crédito, el consumo, la inversión y los precios. El BCH reconoce que sus decisiones influyen en esas variables con cierto rezago. Los cambios deben trasladarse a las condiciones del mercado monetario y del sistema financiero antes de producir otros efectos en la economía. Sin embargo, en los documentos consultados no se encontró una estimación del BCH que establezca, de forma general, un plazo de seis a nueve meses. Para verificar el intervalo señalado por Lagos se necesita el estudio técnico específico en que se basa.

" 11. Roberto Lagos: “El préstamo de reserva de 1,000 millones (de dólares) que se realizó en el año 2023 generó aproximadamente 2.5% de inflación” Sin evidencia