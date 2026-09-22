Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 23 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de las zonas que se quedarán sin luz este miércoles 23 de septiembre en Honduras. Santa Cruz de Yojoa, Omoa, el Distrito Central y Danlí son algunos de los municipios afectados y que deberán tomar las medidas ante los cortes programados en algunas zonas. Según la ENEE, estas zonas permanecerán sin el servicio varias horas, argumentaron que es por trabajos de mantenimiento. A continuación, el listado:

Santa Cruz de Yojoa, Cortés, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

La Bolsita, Los Picachos, El Ocotal, Campamento La Laguna, Campamento Los Pinos, Posas de Agua, Picachitos, Calichitos, servicio propio de generador La Vegona, Plan Grande, Aguas de la Reina, El Pinal, Periquito, La Unión, Santa Lucía, Platanales, Limones, Los Manzanos, San Isidro, El Pimiental, El Venado, El Jícaro, La Caja, Terrerito, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, bomba de agua de campamentos de ENEE, Granja Avícola Olivia, Granja Avícola San Antonio, Granja Avícola El Ocote, El Zapote, La Cañada, El Obo, El Bejuco, Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Trojes, San José de Cordoncillo, Granja Avícola La Modelo I y II, Oficina UTCD, La Ceibita, La Jagua.

Omoa, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Aldea El Triunfo, caserío Río Arriba, Brisas de Potrerillos, caserío San Carlos, Cuyamelito, Punta Rieles, caserío San Carlos, Cortesito, caserío La Estrella, Corinto, Los Chorritos, caserío Quebrada Seca, Aduana Corinto, Paso Viejo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Distrito Central, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Barrio Morazán y El Olvido, Congreso Nacional, avenida San Martín de Porres, parte del bulevar Morazán (desde el puente a desnivel del barrio Guadalupe hasta Baleadas Express), parte de colonia Palmira, Torre Futura, Edificio Rojo, Hotel Honduras Maya, Distrito Hotelero Plaza San Martín y zonas aledañas.

Danlí, El Paraíso, de 8:10 a. m. a 4:10 p. m.

Colonia La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, colonia Vista Hermosa, colonia La Granjita, colonia Manuel Zelaya, colonia Cofradía, colonia Las Acacias, aldea Casa Blanca, Agua Fría Mineral y zonas aledañas.

Distrito Central, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

Barrio San Jorge, El Álamo, colonia Atlántis, colonia Villa Española, Dirección Departamental de Educación, Instituto Central Vicente Cáceres, barrio La Granja, Hospital Centro Médico, Hospital Infantil Privado, Traumacentro, La Maradiaga, Plaza La Granja, Centro Urológico Hondureño, Corporación Flores, Supermercados YIP, Tiloarque, colonias Óscar A. Castro, El Contador, Lomas de Tiloarque, Villas de Tiloarque, Marbella, Nueva Esperanza, parte de la colonia Nuevo Amanecer y zonas aledañas.

Amapala, Valle, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

El Centro, Nuevo, La Máquina, La Ceibita, Las Crucitas, Carao Pando, Caracol, caserío El Rastro, La Balastrera, Las Pijoretas, Base Naval, Isla Privada, bombas del SANAA, aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, Empacadora Larvipac, Empacadora Larvi Sur, El Ojochal y Punta Onda y zonas aledañas.

Sectores de Atlántida y Colón, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.