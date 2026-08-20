Cortes de energía eléctrica programados para el viernes 21 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Yoro, Cortés, Atlántida y Francisco Morazán permanecerán sin energía eléctrica este viernes 21 de agosto debido a trabajos programados en la red de distribución, de acuerdo con la programación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Las interrupciones tendrán diferentes horarios según el sector. El corte más prolongado será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y afectará diferentes municipios de Yoro.
A continuación las zonas sin energía eléctrica:
En Morazán, Yoro, la interrupción del servicio será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y afectará a la ciudad de Morazán: barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso, Buenos Aires I y II.
En Yoro, Yoro, el corte abarcará de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en la ciudad de Yoro: Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II.
En los Municipios de Yoro, la suspensión será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. e incluirá la aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito y sus aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.
En Olanchito, Yoro, la interrupción está programada de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. para Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.
En Olanchito y Arenal, Yoro, no habrá servicio de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en Olanchito (aldeas: Carril, Coyoles, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz) y en Arenal (Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Marcos, Sabana).
En Olanchito y Aldeas de Olancho, el horario sin energía será de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en los siguientes sectores: colonias y barrios (barrio El Centro, colonia Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, barrio La Estación, colonia Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, SITRABARIMASA, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, barrio Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, barrio Abajo, Miranda Quezada, Hospital Aníbal Murillo Escobar), aldeas (SUTRASFCO, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, SITRAPROADASA, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita, CAISESA, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco) y aldeas de Olancho (La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido).
En Choloma, Cortés, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., se interrumpirá la luz en el caserío Ticamaya, caserío Flor del Valle y la aldea Flor del Valle.
En Tela, Atlántida, la desconexión será de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para la colonia Ruth García, colonia Millenium etapa II y III, aldea Km. 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Proyecto COLPROSUMAH, aldea La Esperanza Santiago, colonia Canadá (La Esperanza), aldea Nueva Esperanza, aldea La Tarraloza (Tela), aldea Km. 7 y residencial Villas Elizabeth.
Por último, en el Distrito Central, Francisco Morazán, habrá dos bloques: el primero, de 8:30 a.m. a 9:30 a.m., afectará a la colonia El Prado, Consejo Nacional Electoral El Prado, SYRE y zonas aledañas. El segundo bloque, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., abarcará el barrio San Jorge, El Álamo, colonia Atlantis, colonia Villa Española, Dirección Departamental de Educación, Instituto Central Vicente Cáceres, barrio La Granja, Hospital Centro Médico, Hospital Infantil Privado, Traumacentro, La Maradiaga, Plaza La Granja, Centro Urológico Hondureño, Corporación Flores, Supermercados Yip, Tiloarque, colonia Óscar A. Castro, colonia El Contador, Lomas de Tiloarque, Villas de Tiloarque, colonia Marbella, colonia Nueva Esperanza, parte de la colonia Nuevo Amanecer y zonas aledañas.