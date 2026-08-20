¿Bebé en secreto? Aseguran que Rauw Alejandro ya se convirtió en papá

Rauw Alejandro se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que el periodista de espectáculos de Univisión, Alex Rodríguez, afirmara que el cantante puertorriqueño habría sido padre por primera vez junto a su actual pareja.
La información fue divulgada durante el programa Siéntese quien pueda, donde Rodríguez aseguró que el nacimiento habría ocurrido recientemente y que el artista y su equipo habrían mantenido el embarazo en absoluta reserva.
"Rauw Alejandro acaba de convertirse en papá", afirmó el periodista, quien agregó que el cantante estaría "feliz" tras el nacimiento.
Rodríguez no reveló la fecha exacta del supuesto nacimiento ni proporcionó detalles sobre el bebé. Tampoco mostró pruebas que permitieran confirmar públicamente la información.
Según lo expuesto por el periodista, Rauw Alejandro mantendría desde hace aproximadamente dos años una relación formal con una joven estudiante que estaría próxima a concluir sus estudios universitarios.
La pareja, de acuerdo con esta versión, residiría en Nueva York y habría mantenido su relación alejada de los reflectores.
Rodríguez aseguró que la joven acompañaría al cantante durante sus actividades y que ambos habrían llevado el supuesto embarazo con máxima discreción.
Hasta el momento, Rauw Alejandro ni su equipo de trabajo han confirmado o desmentido públicamente que el artista se haya convertido en padre.
El cantante ha mantenido un perfil reservado sobre su vida sentimental desde su separación de la española Rosalía en 2023. La pareja había anunciado su compromiso matrimonial meses antes de confirmar el fin de su relación, una ruptura que generó gran repercusión entre sus seguidores.
Desde entonces, Rauw Alejandro ha evitado exponer públicamente sus relaciones sentimentales, mientras continúa enfocado en su carrera musical.
La supuesta paternidad provocó una rápida reacción en redes sociales, donde los seguidores del intérprete comenzaron a comentar la información y a pedir una confirmación oficial.
Por ahora, la noticia permanece como una versión difundida por el periodista Alex Rodríguez, a la espera de que el propio artista o personas de su entorno confirmen si efectivamente se convirtió en padre.