¿De qué trata la Universidad del Perreo creada por el reguetonero Wisin?

El cantante de reguetón, Wisin, sorprendió a sus fanáticos con un sorprendente anuncio: la creación de la Universidad del Perreo, ¿de qué trata este proyecto? Más detalles a continuación.
El pasado 18 de agosto, Juan Luis Morera Luna, conocido en el mundo musical como Wisin, comunicó que "con mucho orgullo y compromiso" creó la Universidad del Perreo (UDP), con el objetivo de enaltecer al género musical.
"Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)", señala el comunicado de Wisin sus redes sociales.
"Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", agregó el puertorriqueño.
La misión que tendrá la Universidad del Perreo es darle al reguetón "el rigor y luegar de respeto que se merece".
Wisin habilitó el sitio web universidaddelperreo.com en el que los interesados podrán inscribirse y conocer más de esta academia que pronto se inaugurará.
En el sitio web se destaca que por primera vez en la educación superior habrá una institución académica sobre el perreo como "disciplina cultural, artística y científica". "El ritmo es el curriculum. La calle es el campus", es el lema con el que concluye la introducción
La Universidad del Perreo tiene un contador sobre el día en el que se inauguraría, el cual sería el 2 de septiembre de este año. Además, hay un formulario de solicitud de preadmisión para los interesados.
El sitio web destaca que la docencia se caracterizará por "Cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow".
En cuanto a investigación, resalta que habrá un "Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana".
La Universidad del Perreo dispondrá también de un programa de intercambio y becas para alumnos de todos los países.
Wisin destacó que en menos de 24 horas medio millón de personas ingresaron a la página web de la UDP. "¿Qué materia no puede faltar en la Universidad del Perreo?", consultó el artista en sus redes sociales.
"No dejes que te cuenten cómo era. Ven y aprende con los que se inventaron esto. Regístrate en la Universidad del Perreo y sé parte de la próxima generación de leyendas", invitó Wisin en video publicado el 19 de agosto.
Muchos de los seguidores de Wisin están a la expectativa de la inauguración de la UDP, preguntándose quiénes podrían ser los docentes, ¿tendrán clases con Yandel, Tego Calderón, Don Omar y otros íconos del reguetón?