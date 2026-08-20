¿De qué trata la Universidad del Perreo creada por el reguetonero Wisin?

"Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)", señala el comunicado de Wisin sus redes sociales.