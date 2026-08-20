Senaf queda bajo la custodia del menor degradado por los tiktokers Urías y Rosel

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) informó que se encuentra bajo su custodia el menor de edad que sufrió tratos degradantes por parte de los tiktokers Urías Lovo y Rosel Archaga, luego de que estos raparan su cabello a cambio de 500 lempiras. Ada Mejía, ministra de Senaf, indicó que al menor se la ha estado brindando apoyo integral en salud, alimentación, vestimenta, entre otras necesidades.

"Lo que más deseamos es que este adolescente pueda reunificarse con su familia, reinsertarse a la sociedad, pueda ir a la escuela, pueda ir a la iglesia, pueda tener su vida como otros niños", expresó. Para ello, Mejía subrayó que es primordial desintoxicarlo del consumo de sustancias a través de un equipo médico especializado. "Estamos haciendo un acompañamiento integral con todo el equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales y demás con el objetivo de darle todo el apoyo que necesita y también a su familia", agregó. Sobre la acción que cometieron Lovo y Archaga, la funcionaria consideró que "fue un poco, creo que de inmadurez. Y bueno, esperamos que eso no vuelva a pasar porque uno no puede disfrutar del dolor ajeno. No puede disfrutar de hacerle daño a los demás, mucho menos daño a los niños vulnerados de nuestro país".

Además de que al menor se le vulnerara su derecho a la dignidad al ser grabado por los creadores de contenido, la ministra señaló que debido a las condiciones en las que vivía el menor también se le vulneraron otros derechos importantes como la alimentación, educación y a un hogar. Mientras el caso sigue su proceso judicial, Mejía reiteró que desde la Senaf velarán por el bienestar del adolescente para que este pueda reinsertarse a la sociedad.

¿Y los tiktokers?