"Soy Rosel", el tiktoker con requerimiento fiscal tras rapar a un menor por L500

Rosel Archaga, conocido en redes sociales como “Soy Rosel”, es uno de los creadores de contenido contra quienes el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por un caso que involucra a un menor de edad en Danlí, El Paraíso.
Archaga Rodas fue señalado junto a Urías Jabín Lobo Montoya por el presunto delito de trato degradante agravado en perjuicio del menor, según informó el Ministerio Público a través de la Fiscalía Regional de Oriente.
La investigación se relaciona con un hecho ocurrido el pasado 16 de agosto en el parque central de Danlí, donde, de acuerdo con las diligencias fiscales, los dos hombres le raparon el cabello al menor a cambio de 500 lempiras.
En el video, Urías Lobo toma la máquina y comienza a cortarle el cabello al menor, mientras Rosel observa y comienza a reírse de la situación. Otra persona graba toda la escena, que posteriormente causó indignación en redes sociales.
En el video se logra ver el rostro del menor, quien aparenta estar triste. Sin embargo, debido a la necesidad económica, habría aceptado cortarse el cabello. El hecho fue catalogado en redes sociales como “humillante” e “indignante”, al considerar que se habría aprovechado de su vulnerabilidad.
Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos en contra de los creadores de contenido, lo que tuvo consecuencias, pues días después las autoridades giraron un requerimiento fiscal en su contra por el presunto delito de trato degradante en perjuicio de un menor de edad.
La Fiscalía sostiene que la exposición pública del menor afectó su imagen e integridad moral, razón por la que ambos creadores de contenido quedaron vinculados a la investigación por trato degradante agravado.
Urías Lobo fue capturado en Danlí luego de los señalamientos surgidos tras la difusión del video. Horas antes de su detención, el tiktoker publicó un video en el que se disculpó públicamente por lo ocurrido y aseguró que se trataba únicamente de un video, sin ninguna mala intención.
De igual forma, “Soy Rosel” llegó hasta la vivienda de la madre del menor para pedir disculpas a sus seguidores y a los afectados. En el lugar, la madre defendió que el menor “tenía piojos en el cabello”.
“Soy Rosel” cuenta con 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 3.1 millones en Facebook. En ambas redes sociales se dedica a subir videos de comedia y, recientemente, había anunciado su colaboración con Urías, llevándolos a realizar este video tan polémico. Hasta el momento no se ha reportado su captura.