Rosel ofrece su asilo a Supremo tras acusarlo de lucrarse: "Si los tenés bien puestos"

La tensión entre los creadores de contenido, Rosel Archaga, conocido en redes como "Soy Rosel" y Lester Alberto Cardona Meza, más conocido como Supremo, continúa. En un reciente video, Rosel está retando al "Príncipe de Honduras" a que se haga cargo del asilo de ancianos. Pero, ¿por qué? Aquí los detalles.
Todo inició cuando Rosel expresó a través de sus redes sociales por qué no participaría en el partido de TikTokers que se realizó el pasado viernes 22 de agosto en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, argumentando que prefería dedicar su tiempo a ayudar a los abuelos en el asilo, en lugar de participar en eventos que considera “pérdida de tiempo”.
La declaración no fue bien recibida por Supremo, quien interpretó las palabras de Rosel como una crítica a su trabajo y, en respuesta, lo acusó de lucrar con los ancianos más vulnerables.
"Hermano, no te invité porque tú ganar más lucrándote de los ancianitos", le comentó Supremo, desatanado más polémica entre ambos.
La disputa continuó con una publicación en la que Supremo cuestionaba la lentitud en la construcción del asilo que Rosel está edificando, además de reiterar las acusaciones de lucrar con ancianos y personas en pobreza.
Supremo agregó: “Le voy a llevar 20 ancianos de un solo al asilo para ver qué hace”, haciendo referencia a la obra en marcha y criticando la rapidez y los recursos destinados a la misma. La publicación incluía una foto del proyecto que Rosel desarrolla en Colón.
Ante estas declaraciones, el fundador del asilo denominado "Creando Esperanza", respondió con un mensaje claro y directo: le ofreció a Supremo donarle todo su asilo, asegurando que lo pondría a su nombre.
"Este mensaje es para Supremo, te quiero donar todo el asilo completo, te lo voy a poner a tu nombre, carnal. Ya que vos decís que ese es un negocio redondo. Continúa tú con el negocio para ver si es verdad... Todo a tu nombre te lo paso, si los tenés bien puestos como decís, aceptalo", manifestó Rosel a través de un video.
Rosel agregó que quería que Supremo siguiera con el proyecto y levantara a los abuelos, asegurando que su intención era ayudar de corazón.
Algunos usuarios de redes sociales se pronunciaron en favor de Rosel, alentándolo a que no hiciera caso a los comentarios de Supremo.
Mientras tanto, otros opinan que tanto Rosel como Supremo, "son unos tontos", por seguir generando polémicas.
Otra parte de los usuarios de redes están a la expectativa de qué responderá Supremo ante el reto público que le hizo Rosel, respecto al manejo del asilo de ancianos.