Rosel ofrece su asilo a Supremo tras acusarlo de lucrarse: "Si los tenés bien puestos"

"Este mensaje es para Supremo, te quiero donar todo el asilo completo, te lo voy a poner a tu nombre, carnal. Ya que vos decís que ese es un negocio redondo. Continúa tú con el negocio para ver si es verdad... Todo a tu nombre te lo paso, si los tenés bien puestos como decís, aceptalo", manifestó Rosel a través de un video.