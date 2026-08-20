Abogado de Rosel Archaga anuncia que tiktoker se presentará voluntariamente ante la justicia

Danlí, Honduras.-El abogado Rafael Flores, representante legal del tiktoker Rosel Ariel Archaga, anunció que su defendido podría presentarse de manera voluntaria ante las autoridades judiciales para someterse al proceso legal que enfrenta, luego de ser señalado por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad. Flores explicó que la presentación voluntaria forma parte de la estrategia de defensa y que su obligación como abogado es orientar a su representado para que enfrente el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. “Probablemente el día de hoy se hará la presentación de él, a efecto de que él se someta a los procedimientos legales que ya establece el Código Procesal Penal”, manifestó. El profesional del derecho señaló que todavía no existe certeza sobre si la diligencia podrá realizarse este jueves, pero aseguró que Archaga acudirá ante el juzgado en las próximas horas o días.

“Es la instrucción de uno como abogado siempre ofrecerle al cliente y explicarle que el procedimiento se sigue de la forma correcta y la primicia de uno, obviamente, es la presentación voluntaria”, afirmó Flores. El abogado adelantó que solicitará que su representado no sea sometido a detención judicial y que se le impongan otras medidas cautelares contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. “Bueno, obviamente la libertad de mi representante, que no sea la detención judicial, que sea cualquier otra de las medidas que establece el artículo 173 del Código Procesal Penal, que lo mantengan a él libre y que obviamente pueda defenderse en libertad”, expresó. Flores sostuvo que la defensa buscará demostrar la inocencia de Archaga y cuestionar que los hechos que se le atribuyen puedan ser considerados como trato no degradante.

“Que él pueda aprobar su inocencia y sobre todo poder demostrar a la comunidad que efectivamente los supuestos actos de que se le imputan no son tratos degradantes como se le quiere hacer ver a través de todas las redes sociales”, señaló. El abogado también indicó que, por el momento, no revelará la estrategia que utilizará para controvertir la acusación presentada por el Ministerio Público. “Respeto mucho el trabajo del Ministerio Público, pero obviamente hay circunstancias que deben valorarse y, como abogado, pues obviamente tengo mi propia estrategia; no puedo verterla porque obviamente tiene que ser hasta que él esté presente”, explicó.

Fiscalía señala a Archaga por trato degradante