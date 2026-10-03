248 casos: Alza de dengue en Atlántida y la zona insular preocupa a autoridades

Tegucigalpa, Honduras.- La zona atlántica del país registra un incremento de casos de dengue que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, especialmente en el departamento de Atlántida y en municipios insulares como Útila, donde varios pacientes han requerido ser trasladados a centros asistenciales de La Ceiba. En lo que va de 2026, el departamento de Atlántida acumula 248 casos de dengue, de acuerdo con el reporte conocido desde el Hospital General Atlántida. El comportamiento de las últimas semanas genera preocupación debido al aumento de pacientes que presentan cuadros que requieren atención médica. Durante las últimas dos semanas se contabilizaron 19 nuevos casos, de los cuales seis permanecen hospitalizados en el centro asistencial.

La situación también está afectando a habitantes de las islas de la Bahía; en los últimos días, una mujer de 61 años, identificada, fue ingresada en un centro hospitalario de La Ceiba con diagnóstico de dengue, luego de ser trasladada desde Roatán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro paciente, un joven de 17 años también procedente de Útila, permanece ingresado en un hospital privado de La Ceiba. El adolescente llegó en estado grave debido al dengue, pero después de recibir atención médica su condición se estabilizó, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares. A estos casos se suma el de una joven de 19 años originaria de Útila, quien falleció recientemente en el Hospital General Atlántida después de presentar síntomas de dengue. No obstante, son las autoridades sanitarias quienes confirmarán si la enfermedad estuvo relacionada con el fallecimiento de la joven. El comportamiento registrado de esta enfermedad en la región atlántica e insular del país mantiene en alerta a las autoridades, quienes indicaron que existe una permanente vigilancia de los casos para evitar que los cuadros evolucionen y prevenir nuevas complicaciones. A nivel nacional se contabilizan un total de 10,059 casos acumulados de dengue en lo que va del año y en las últimas dos semanas se refleja un incremento de más de 650 nuevos casos, según datos de la Secretaría de Salud. Las autoridades confirman cuatro muertes por dengue, mientras se investiga el fallecimiento de la joven que murió en el Hospital General de Atlántida.