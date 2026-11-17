Tegucigalpa, Honduras.- Las tasas de interés en la banca comercial de Honduras se mantienen en las últimas semanas a pesar del ajuste de 5.75% a 6% de la TPM (Tasa de Política Monetaria), vigente desde el pasado 21 de septiembre. María Lidya Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), comparte con D&N un análisis sobre los resultados de la banca privada a 44 días de cerrar el 2026. ¿Qué explica la estabilidad de las tasas de interés activa al cerrar en 11.68% octubre pasado si la TPM subió a 6%? La TPM no se traslada automáticamente a un incremento de las tasas de interés en la misma proporción. Cada banco evalúa su base de depósitos, la liquidez (206,000 millones de lempiras), y el comportamiento del mercado. En la banca hay competencia; gracias a la buena liquidez y a la solidez del sistema, se ha podido absorber este ajuste. Esta es una buena señal para quienes deseen invertir; los bancos están interesados en financiar proyectos productivos y las tasas actuales ayudan a lograrlo. Entonces es el momento que los usuarios financieros gestionen préstamos en la banca para sus proyectos. Definitivamente, es un buen momento para acercarse a los bancos, conocer las opciones de financiamiento y permitirles evaluar los proyectos que desean desarrollar. Los bancos tienen recursos, las tasas se mantienen estables y hay una oferta de crédito para diferentes necesidades, tanto para personas, como para las Mipymes y grandes empresas. La banca está para acompañar estos proyectos y poder impulsar el bienestar de los hondureños y de nuestro país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La cartera crediticia reporta en 2026 un crecimiento de dos dígitos, ¿Cómo analizar ese comportamiento? La recuperación de los préstamos en los últimos nueve meses alcanza un 10%, lo que se explica por proyectos que se han reiniciado o que se están expandiendo para prepararse para un mayor crecimiento de la demanda. Si bien el entorno global exige mantener cautela ante factores externos como los precios de los combustibles y la inflación, el país tiene una gran oportunidad en fortalecer su producción interna. A septiembre tenemos un resultado positivo que reafirma que la banca es un motor importante para la economía nacional. ¿Cuál es el comportamiento de los depósitos en la banca comercial? El crecimiento de los ahorros es de 11% y ha sido posible por las remesas familiares; los bancos hacen campañas de educación financiera para que parte de las remesas se ahorren, en vez de usarlas solo para consumo. Los hondureños depositan su dinero en los bancos porque saben que son instituciones supervisadas y que estos recursos les permiten a los bancos financiar actividades productivas como viviendas, negocios y proyectos de infraestructura. Más depósitos significan más capacidad de prestar, y eso se refleja en un sistema bancario que crece de forma sana y ordenada. El crecimiento de los depósitos es el resultado de la confianza de los hondureños en el país y de la confianza en el sistema bancario.

¿Cuál es el índice de adecuación de capital de la banca privada de Honduras?



El sistema bancario es un sistema solvente. A septiembre el índice de adecuación de capital llegó a 14.88%, por encima del exigido por la CNBS (12.5%) y por encima de Basilea (8% +2.5%). Este es el resultado de una banca bien capitalizada. Su adecuada gestión de los riesgos y sus políticas de creación de reservas para enfrentar pérdidas han permitido alcanzar estos indicadores. Los bancos de Honduras han sido conservadores y reinvierten sus utilidades para crecer y otorgar créditos de manera responsable. ¿Cómo se refleja la solidez de la banca comercial? La solidez se refleja en su capacidad para atender las necesidades de financiamiento de diferentes mercados, respaldar la actividad productiva doméstica e inclusive incursionar en operaciones regionales. La expansión de algunos bancos de capital hondureño en otros países responde a decisiones estratégicas de cada institución, a su apetito de riesgo y a las oportunidades que han identificado en nuevos mercados. Esto está muy relacionado con comercio exterior. Pero también debemos resaltar que la fortaleza del sistema bancario se refleja en el trabajo de las instituciones que mantienen una amplia cobertura nacional y se concentran en actividades como el sector agrícola, las Mipymes, la vivienda y las personas, asumiendo riesgos y contribuyendo al desarrollo de las diferentes actividades económicas. ¿Qué impacto tienen los programas de inclusión financiera en Honduras? Hoy más hondureños tienen acceso a cuentas de ahorro, créditos, pagos electrónicos y otros servicios financieros que antes estaban fuera de su alcance. Esto representa una oportunidad porque estar dentro del sistema financiero les permite ahorrar de forma segura, recibir remesas, pagos de sus clientes, acceder a financiamiento de capital de trabajo en forma más rápida y con ello desarrollar sus negocios. Estos avances son especialmente importantes para las mujeres, los jóvenes profesionales, los emprendedores y las pequeñas empresas. Los bancos tienen el compromiso de acercar estos servicios a más personas, especialmente a los pequeños negocios. El objetivo no es solo es ampliar el acceso, sino promover que las personas conozcan y aprovechen estos servicios para mejorar su bienestar y sus oportunidades de crecimiento.