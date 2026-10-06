Inédita líquidez en la banca privada hondureña, ¿en qué beneficia al usuario?

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema bancario privado de Honduras cerró agosto de 2026 con la liquidez más alta en la historia del sistema financiero. Un informe de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) revela que al pasado 31 de agosto se registraron 207,946 millones de lempiras en disponibilidad. Esa cifra supera en 46,296 millones de lempiras a la contabilizada hasta agosto de 2025, cuando se reportaron L161,650 millones en liquidez. “La expansión de la brecha entre depósitos y créditos continúa reflejándose como aumentos en la liquidez”, subraya la Ahiba. Ese resultado ocurre en un momento que la Tasa de Política Monetaria (TPM) subió 25 puntos básicos y, por ende, pasó de 5.75% a 6%, lo que los expertos advierten que se traducirá en un incremento en el costo de los créditos.

Agrega que “con reducciones relativas respecto al año pasado, al mes de agosto ha aumentado en 46,292 millones (de lempiras) interanualmente, de los cuales 92% corresponden a moneda nacional y 8% a moneda extranjera”.

De agosto 2024 a agosto 2025, la disponibilidad se incrementó de 114,699 a 161,650 millones de lempiras, equivalente a L46,951 millones más.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al cierre del año anterior, la liquidez de la banca privada de Honduras ascendió a 177,985 millones de lempiras, mayor en L40,456 millones respecto a 2024 (L137,529 millones).



Beneficios

La cifra histórica de 207,946 millones de lempiras en disponibilidad de recursos en el sistema bancario genera una serie de opiniones. Según expertos, esa liquidez se traduce para el usuario financiero es una oportunidad de acceder a financiamiento y que el crédito se mantenga a tasa de interés accesible. Para Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), la liquidez es un factor favorable que contribuirá a sostener la tasa de interés activa, o sea la que se aplica sobre préstamos. Según el último reporte del BCH, que corresponde a la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026, la tasa de interés para operaciones nuevas en moneda nacional es de 12.39%, mientras que en dólares se ubica en 8.24%.