Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exhortó a los operadores de justicia a actuar con independencia judicial en el proceso contra Marlon Ochoa y deducir responsabilidades si se comprueba que intentó obstaculizar el proceso electoral de 2025. El director de la organización, Carlos Hernández, se refirió a la orden de captura emitida contra Ochoa, quien, según documentos oficiales, enfrenta acusaciones por otros delitos electorales y violación de los deberes de los funcionarios. Hernández manifestó que las autoridades judiciales deben desarrollar el proceso sin presiones políticas y garantizar que las decisiones se apeguen a la ley. "Nuestro sistema democrático estuvo en riesgo, y ahora corresponderá al señor Marlon Ochoa rendir cuenta; ojalá los tribunales puedan actuar conforme a ley, con total independencia, sin presiones de ningún tipo y que al final se deduzcan responsabilidades si se confirma que de manera consciente quiso entorpecer el proceso y, si no, pues que se le dé su libertad", explicó.

También sostuvo que existieron intenciones de obstaculizar el proceso electoral y señaló que estas situaciones se habrían presentado desde las elecciones internas celebradas en marzo de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Sí hubo intenciones de obstaculizar el proceso electoral, lo vimos también el día de las elecciones y con la declaratoria de elecciones; estamos a la expectativa. Soñamos que se pueda fortalecer nuestro sistema democrático", apuntó. Hernández expresó que espera que las instituciones judiciales esclarezcan los hechos y determinen si existieron responsabilidades penales en las actuaciones atribuidas al exrepresentante electoral.

Requerimiento fiscal contra Ochoa

El 18 de noviembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa, quien representó al Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2024 hasta el 16 de abril de 2026. Durante su gestión en el órgano electoral, Ochoa protagonizó episodios de confrontación política y polarización. En reiteradas ocasiones abandonó las sesiones del pleno y, en otras, no se presentó. Las denuncias de ese momento señalaron que sus ausencias buscaban romper el quórum e impedir que el organismo electoral adoptara decisiones administrativas y operativas. No obstante, lo último que se supo del paradero de Ochoa es que, tras ser destituido, habría salido del país.

Juicio político